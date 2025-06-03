Крамаренко о словах Помазуна про то, что в ЦСКА «в любой ситуации играет Акинфеев»: «Он считает, что в «Спартаке» здоровая конкуренция, а у нас ее нет. Это неправильно»

Тренер вратарей ЦСКА высказался о словах Ильи Помазуна про Игоря Акинфеева.

После перехода в «Спартак» Помазун высказался о вратарской конкуренции в новом клубе: «Сейчас Максименко – первый номер. Здесь не как в ЦСКА, где в любой ситуации играет Акинфеев ».

– Когда Помазун уходил в «Спартак», он сказал - главное, чтобы была честная конкуренция. Нет такого, как в ЦСКА, что играет всегда Акинфеев. Как вы поняли эти слова?

– Илья - очень хороший вратарь. Мы с ним разговаривали, я понимаю его решение уйти. Он не молодой мальчик, которому 18-19 лет. Время идет, ему нужно играть. Это его личное решение. Естественно, он считает, что в «Спартаке» здоровая конкуренция, а у нас здоровой конкуренции нет.

Мое мнение – это неправильно. Игорь Владимирович [Акинфеев] – номер один. Естественно, в воротах играет тот, кто лучший. Все это время Игорь не дал усомниться в своем профессионализме и высоком классе.

– Вы объясняли это Илье?

– Мы с ним разговаривали. Я считаю, что он принял нормальное решение, как и любой вратарь, он хотел играть. Но здесь есть вратарь номер один, основной вратарь. Находиться в запасе ему смысла не было. Это не Тороп , которому еще много нужно будет пройти. Он принял решение уйти – я желаем ему только удачи, – сказал Дмитрий Крамаренко .