Игорь Семшов: «Не вижу, за счет чего «Краснодар» может подвинуть «Зенит» на долгий период. Но эта победа покажет лиге, что золото можно забирать»
Игорь Семшов высказался о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ.
В прошедшем сезоне «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева впервые стал чемпионом РПЛ, опередив «Зенит» на один балл в таблице.
«Поздравляю «Краснодар» с чемпионством, но не вижу, за счет чего на долгий период клуб может подвинуть «Зенит».
Питер 6 раз подряд брал золото, попутно выигрывая и другие титулы в сезонах.
Эта победа, безусловно, добавит уверенности и покажет вообще всей лиге, что золото даже в противостоянии с «Зенитом» можно забирать», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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