Игорь Семшов: «Не вижу, за счет чего «Краснодар» может подвинуть «Зенит» на долгий период. Но эта победа покажет лиге, что золото можно забирать»

Игорь Семшов высказался о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ.

В прошедшем сезоне «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева впервые стал чемпионом РПЛ, опередив «Зенит» на один балл в таблице.

«Поздравляю «Краснодар » с чемпионством, но не вижу, за счет чего на долгий период клуб может подвинуть «Зенит».

Питер 6 раз подряд брал золото, попутно выигрывая и другие титулы в сезонах.

Эта победа, безусловно, добавит уверенности и покажет вообще всей лиге, что золото даже в противостоянии с «Зенитом » можно забирать», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .