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«Локомотив» отдаст Сулейманова в аренду «Балтике» с правом выкупа

«Локомотив» отдаст форварда Тимура Сулейманова в аренду «Балтике».

«Балтика», вернувшаяся в Мир РПЛ, согласовала с «Локо» аренду 25-летнего нападающего на сезон с правом выкупа, сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне Тимур забил 1 гол и получил 7 желтых карточек в 29 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

Сулейманов о своей роли в «Локомотиве»: «Как мне заряжаться на матч, когда играю по 10 минут? С Галактионовым друг другу в лицо улыбаемся – в чем проблема, не знаю. Я для себя решение принял»

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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