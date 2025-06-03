Защитник «Челси» Дисаси интересен «Ньюкаслу» и «Аль-Ахли»

Защитник «Челси» Аксель Дисаси интересен клубам АПЛ и Саудовской Аравии.

27-летний французский футболист попал в сферу интересов «Ньюкасла » и «Аль-Ахли ».

Аксель провел вторую часть сезона на правах аренды за «Астон Виллу». За «Челси» и бирмингемцев он провел 27 матчей в сумме, забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь .

У «Челси» 90 игроков. Скооолько?! Откуда? Зачем?