Защитник «Челси» Дисаси интересен «Ньюкаслу» и «Аль-Ахли»
Защитник «Челси» Аксель Дисаси интересен клубам АПЛ и Саудовской Аравии.
27-летний французский футболист попал в сферу интересов «Ньюкасла» и «Аль-Ахли».
Аксель провел вторую часть сезона на правах аренды за «Астон Виллу». За «Челси» и бирмингемцев он провел 27 матчей в сумме, забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Foot Mercato
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