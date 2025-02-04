«Астон Вилла» за 5 млн фунтов арендовала Дисаси до конца сезона. Клуб также взял на себя зарплату защитника «Челси»

Аксель Дисаси перешел в «Астон Виллу» из «Челси».

Клуб из Бирмингема официально оформил сделку по переходу 26-летнего центрального защитника.

Француз стал футболистом «Астон Виллы» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

«Астон Вилла » выплатит 5 миллионов фунтов за аренду игрока, а также возьмет на себя обязательства по его зарплате, сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне Аксель Дисаси сыграл 6 матчей в АПЛ , забил 1 гол, проводя на поле в среднем 60 минут.