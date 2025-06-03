Гайич покинет ЦСКА бесплатно. Клуб и защитник не договорились о продлении контракта (MaxBet Sport)

Милан Гайич бесплатно покинет ЦСКА.

29-летний сербский защитник не договорился с московским клубом о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня, сообщает MaxBet Sport.

У сторон была опция продления соглашения еще на один сезон, однако достичь договоренности после нескольких раундов переговоров не удалось.

Милан выступает за ЦСКА с 2022 года. Он выиграл с клубом два Фонбет Кубка России.

В этом сезоне Гайич провел 21 матч в Мир РПЛ и получил 4 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .