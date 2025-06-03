Гайич покинет ЦСКА бесплатно. Клуб и защитник не договорились о продлении контракта (MaxBet Sport)
Милан Гайич бесплатно покинет ЦСКА.
29-летний сербский защитник не договорился с московским клубом о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня, сообщает MaxBet Sport.
У сторон была опция продления соглашения еще на один сезон, однако достичь договоренности после нескольких раундов переговоров не удалось.
Милан выступает за ЦСКА с 2022 года. Он выиграл с клубом два Фонбет Кубка России.
В этом сезоне Гайич провел 21 матч в Мир РПЛ и получил 4 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: MaxBet Sport
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