Талалаев о «Зените»: «Неудача в год столетия... Они этого не заслужили. Больше всех играют в позиционное нападение – философия победителей, которая мешает шагнуть за рамки»

Андрей Талалаев высказался о чемпионстве «Краснодара».

«Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые отстали от «Краснодара» на 1 балл.

«Зенит » продолжает играть в футбол, где они определяют зоны отбора мяча, количество контроля, не переход к быстрым атакам. Они больше всех, наряду еще с двумя клубами, играют в позиционное нападение. Эта философия победителей, которая мешает шагнуть за рамки. «Краснодар» себе мог позволить сделать это, прошел без явных провалов, и они стали победителями.

«Зенит» в этих рамках, в этой парадигме своей, существовал. Семак в этом году перестраивал команду, безусловно. Но мы это видим, что без Клаудиньо, без Вендела играть сложно.

Три больших нападающих – они пробовали и это. Как удачно, так и неудачно. Ведь не дай Соболеву практику в начале весны, он, может быть, не решал бы так, как он решал уже в концовке. Хороший нападающий? Да, хороший, по российским меркам.

По хорошему завидую Семаку, потому что работать с футболистами такого уровня, выиграть чемпионство 6 раз подряд – это заслуга всех, кто работает в этом клубе. Неудача в год столетия... Объективно, они этого не заслужили.

Но 17-летняя история «Краснодара » – это тот ответ, который мы увидели. Ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Спартак », ни «Ростов», не смотрелись настолько цельно, как «Краснодар», в борьбе с этим сегодняшним перестраиваемым «Зенитом», – сказал главный тренер Балтики Андрей Талалаев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».