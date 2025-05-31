Экс-тренер «ПСЖ» Фернандес о «Золотом мяче»: «Ямаль должен победить даже без титула ЛЧ. Ламин в течение года или двух доказывал, что он лучший, он пример для молодежи»
Луис Фернандес считает, что Ламин Ямаль заслуживает выиграть «Золотой мяч».
– Во Франции много говорят о «Золотом мяче». Ямаль – один из фаворитов. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, будет ли справедливо, если Усман Дембеле получит его?
– Я бы отдал «Золотой мяч» Ламину Ямалю. Потому что Ламин – игрок, который является примером для современной молодежи. Но с января Дембеле набрал потрясающую форму. Ламин в течение последних года или двух доказывал, что он лучший. На мой взгляд, победить должен Ламин Ямаль. Он делает феноменальные вещи, он доказывает это. Он мне нравится больше.
Даже без [титула] Лиги чемпионов, на мой взгляд, Ямаль должен победить, – сказал бывший главный тренер «ПСЖ» и «Атлетика».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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