Экс-тренер «ПСЖ» Фернандес о «Золотом мяче»: «Ямаль должен победить даже без титула ЛЧ. Ламин в течение года или двух доказывал, что он лучший, он пример для молодежи»

Луис Фернандес считает, что Ламин Ямаль заслуживает выиграть «Золотой мяч».

– Во Франции много говорят о «Золотом мяче». Ямаль – один из фаворитов. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, будет ли справедливо, если Усман Дембеле получит его?

– Я бы отдал «Золотой мяч » Ламину Ямалю. Потому что Ламин – игрок, который является примером для современной молодежи. Но с января Дембеле набрал потрясающую форму. Ламин в течение последних года или двух доказывал, что он лучший. На мой взгляд, победить должен Ламин Ямаль . Он делает феноменальные вещи, он доказывает это. Он мне нравится больше.

Даже без [титула] Лиги чемпионов, на мой взгляд, Ямаль должен победить, – сказал бывший главный тренер «ПСЖ » и «Атлетика».