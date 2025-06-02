«Локо» начал переговоры с Руденко. Форварду «Химок» предлагают контракт на 3 или 4 года («Чемпионат»)
«Локомотив» начал переговоры с Александром Руденко о потенциальном трансфере.
По информации «Чемпионата», стороны начали обсуждать контракт, который будет рассчитан либо на три, либо на четыре года.
Нападающий «Химок» в этом сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 1 млн евро.
«Локомотив» сделал «Химкам» предложение о трансфере Руденко (Metaratings)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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