«Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена не главное. В РПЛ он был весьма заметен». Губерниев о новом контракте 36-летнего форварда с «Акроном»

Дмитрий Губерниев оценил решение Артема Дзюбы и «Акрона» продлить контракт.

Новое соглашение 36‑летнего форварда с тольяттинцами рассчитано до конца сезона‑2025/26.

«Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена — вообще не главное. Он большой молодец.

В этом чемпионате он был весьма заметен. Видно, что «Акрон » — его команда. Поэтому я за него очень рад, пусть дальше продолжает», — сказал комментатор.