Мостовой о желании Дзюбы стать тренером: «Я тоже лет 20 назад хотел себя попробовать и там, и там, быть нужным нашему футболу. Сколько прошло – еще не нужен»

Александр Мостовой высказался о желании Артема Дзюбы начать тренерскую карьеру.

Ранее нападающий «Акрона » заявил о желании стать тренером: «Если будем выигрывать, будем много отдыхать. Зовите меня фестивальщик. Хотелось бы пошуметь – в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе».

– Дзюба сказал, что хотел бы попробовать себя в киноиндустрии и тренерстве после завершения карьеры. Где у него получится лучше?

– Не знаю, это его жизнь. Я лет 20 назад, когда закончил, тоже хотел себя попробовать и там, и там. Хотел быть нужным нашему футболу. Смотрите, сколько прошло, и я еще не нужен. Там уже кого только не было. У каждого своя жизнь, — сказал бывший игрок сборной России.