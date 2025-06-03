Писарев о «Химках»: «Их будет не хватать в РПЛ – потому что это Москва, инфраструктура, стадион, база, все есть. То, что на них почти никто не ходит – работа клуба»
Николай Писарев сожалеет о том, что «Химок» не будет в РПЛ.
Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.
«Химок» на самом деле будет не хватать в РПЛ, потому что это Москва, инфраструктура, стадион, все есть, база есть.
А то, что на них почти никто не ходит – так это работа клуба. В Химках, по-моему, тысяч 400 человек живет (около 257 тысяч по данным Росстата – Спортс) – работайте!
А что касается игроков состава, то они не пропадут – их уже начали активно разбирать другие клубы», – сказал тренер сборной России.
«Химки» показали таблицу посещаемости клубов РПЛ в процентах от населения городов – клуб занял 4-е место. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локо» – в конце рейтинга
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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