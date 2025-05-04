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  • Пресс-атташе «Химок» о том, как увеличить посещаемость: «Неплохо играть и не иметь через дорогу «Спартак». В маленьком городе ходит мало людей на футбол»
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Пресс-атташе «Химок» о том, как увеличить посещаемость: «Неплохо играть и не иметь через дорогу «Спартак». В маленьком городе ходит мало людей на футбол»

В «Химках» высказались о посещаемости команды.

– У «Химок» невысокая посещаемость. Принимаете упреки в низкой явке?

– Это не упреки, это арифметика. В маленьком городе ходит мало людей на футбол.

– Но я вижу, что клуб очень следит за тем, чтобы в медиа не появлялись недостоверные данные о посещаемости – до того, как опубликован протокол, где цифры, на мой взгляд, близкие к реальным. 

– Объясню, почему так. Это пишется с одной целью. Если бы написали, что на трибунах присутствует полторы тысячи человек, не было бы заголовков. А если напишут 291 зритель, то вся лента будет в этом. Лента бы не была такой, если бы написали, что на матче полторы тысячи зрителей. Более того – и полторы тысячи это мало, но это не кликабельно. А 291 – кликабельно.

– Я застал времена, когда на месте современной «Арены Химки» был «Новатор» с одной трибуной, которая на матчах команды Первой лиги была полной. Что клуб должен сделать, чтобы ходило хотя бы тысяч 6 зрителей?

– Прежде всего – быть стабильным, чего нам, надо признать, недоставало в последние годы. Во-вторых, неплохо играть в футбол. В-третьих, не иметь через дорогу «Спартак». В-четвертых, выпасть из общей тенденции. А она такова, что, к сожалению, в миллионном Воронеже посещаемость восемь с небольшим тысяч, на «ВТБ Арене» – девять. Это общая тенденция. Есть как субъективные факторы, так и объективные, – сказал пресс-атташе «Химок» Евгений Дзичковский.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Дзичковский
болельщики
logoСпартак
Арена Химки
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