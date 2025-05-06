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  • «Химки» нужны российскому футболу, у клуба есть история. Ситуация с долгами тянется много лет, там всегда было весело». Экс-игрок «Химок» Кухарчук о команде
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«Химки» нужны российскому футболу, у клуба есть история. Ситуация с долгами тянется много лет, там всегда было весело». Экс-игрок «Химок» Кухарчук о команде

Илья Кухарчук считает, что «Химки» нужны российскому футболу.

Ранее Премьер-лига ввела внешнее управление в подмосковном клубе из-за долгов. Игроки жаловались на задержку зарплат и бойкотировали тренировки. Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 по 2023 год.

– Удивляет происходящее в «Химках»?

– У нас там всегда было весело. «Химки» всегда были на первых полосах разных СМИ. Я не удивлен.

– Общаетесь с кем-то из игроков?

– Да, поддерживаю с ними связь.

– Что говорят?

– Ничего. По поводу бойкота с ними не общался. У «Ротора» тоже важные матчи, поэтому я не отвлекался. Знал, что есть такая ситуация с долгами. Она тянется на протяжении многих лет.

«Химки» все равно играют в футбол, вылетают в Первую лигу, потом возвращаются. При этом там всегда есть задержки. Такой клуб.

– Нужен ли тогда такой клуб в РПЛ?

– Непонятно, почему так мало людей приходят на их матчи. Это грустно. Когда я играл в «Химках», такого никогда не было. Только после пандемии на нас ходило меньше пяти тысяч человек. Центральная трибуна заполнялась. Сейчас на это очень грустно смотреть.

В любом случае «Химки» нужны российскому футболу, у клуба есть история. Его должны поддерживать руководители и с помощью пиара исправлять положение с посещаемостью, – сказал полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук.

Пресс-атташе «Химок» о том, для чего существует клуб: «Чтобы дарить людям радость, привлекать болельщиков, развивать спорт в Московской области. Это записано в уставе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoПервая лига
logoРотор
logoИлья Кухарчук
logoпремьер-лига Россия
болельщики
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