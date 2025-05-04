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  • Пресс-атташе «Химок» о том, для чего существует клуб: «Чтобы дарить людям радость, привлекать болельщиков, развивать спорт в Московской области. Это записано в уставе»
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Пресс-атташе «Химок» о том, для чего существует клуб: «Чтобы дарить людям радость, привлекать болельщиков, развивать спорт в Московской области. Это записано в уставе»

В «Химках» объяснили, для чего существует клуб.

– Ваша версия, для чего существует футбольный клуб «Химки»?

– Нет версий, есть устав футбольного клуба, где записаны цели его существования.

– На ваш взгляд, для чего он существует?

– Нет, не скажу. Логично будет, если это скажут учредители клуба. У меня другая роль, я отвечаю за стратегию медиаразвития.

– То есть вы не знаете, для чего существует клуб?

– Знаю. Открываем устав, читаем – чтобы дарить людям радость, привлекать болельщиков, развивать спорт в Московской области и так далее. Это все записано в уставных целях клуба.

– В той таблице учета посещаемости, которая приводится в телеграм-канале клуба, посещаемость приведена только по Химкам, не по всей области. Получается, клуб открестился от области.

– Нет. Мы не берем дословную географическую привязку. Иначе мы упремся в Ростоши, а не Оренбург, в то, что команда из Тольятти играет в Самаре и так далее.

– Но это важно, потому что при определении посещаемости на население Московской области «Химки» бы были 16-й командой в таблице.

– Это важно, но это было бы дурниной. Потому что из Егорьевска Московской области не приедут никогда на матч «Химок».

– Но я встречал мальчишку, который ездит из Зеленограда.

– Это в пяти минутах езды от Химок, это логично, – заявил пресс-атташе «Химок» Евгений Дзичковский.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
Арена Химки
logoЕвгений Дзичковский
болельщики
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