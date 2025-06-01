«Милану» интересен Хила, но «Лацио» не продаст защитника дешевле 30 млн евро. Бийол – альтернатива (Calciomercato)
«Милан» рассчитывает укрепить оборону этим летом.
Calciomercato сообщает, что «россонери» заинтересованы в подписании Марио Хилы, но «Лацио» запросит не менее 30 млн евро.
В качестве более дешевой альтернативы называется бывший футболист ЦСКА Яка Бийол, выступающий за «Удинезе».
Также «россонери» нравится 18-летний защитник «Пармы» Джованни Леони.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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