«Милану» интересен Хила, но «Лацио» не продаст защитника дешевле 30 млн евро. Бийол – альтернатива (Calciomercato)

«Милан» рассчитывает укрепить оборону этим летом.

Calciomercato сообщает, что «россонери» заинтересованы в подписании Марио Хилы , но «Лацио » запросит не менее 30 млн евро.

В качестве более дешевой альтернативы называется бывший футболист ЦСКА Яка Бийол, выступающий за «Удинезе ».

Также «россонери» нравится 18-летний защитник «Пармы» Джованни Леони .