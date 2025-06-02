Макрон не смог правильно выговорить фамилию Кварацхелии, поздравляя «ПСЖ» с победой в ЛЧ, но назвал Хвичу человеком «с тремя легкими»

Эммануэль Макрон впечатлен выносливостью Хвичи Кварацхелии.

Президент Франции принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы команды Луиса Энрике в Лиге чемпионов .

Макрон поблагодарил каждого футболиста по отдельности.

CrystalSport отмечает, что у главы государства возникли проблемы с тем, чтобы правильно произнести фамилию грузинского футболиста. При этом президент пошутил, что парижане подписали «игрока с тремя легкими».

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ » в январе и за это время успел выиграть уже три трофея.