Макрон не смог правильно выговорить фамилию Кварацхелии, поздравляя «ПСЖ» с победой в ЛЧ, но назвал Хвичу человеком «с тремя легкими»
Эммануэль Макрон впечатлен выносливостью Хвичи Кварацхелии.
Президент Франции принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы команды Луиса Энрике в Лиге чемпионов.
Макрон поблагодарил каждого футболиста по отдельности.
CrystalSport отмечает, что у главы государства возникли проблемы с тем, чтобы правильно произнести фамилию грузинского футболиста. При этом президент пошутил, что парижане подписали «игрока с тремя легкими».
Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе и за это время успел выиграть уже три трофея.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CrystalSport
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