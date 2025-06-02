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Основатель «Грузинской мечты» Иванишвили поздравил Хвичу с победой в ЛЧ. Вингер «ПСЖ» поддерживал протесты в стране

Богатейший человек Грузии поздравил Хвичу Кварацхелию с победой в ЛЧ.

В субботу «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Интер» в финале со счетом 5:0. Хвича отметился голом на 73-й минуте.

«Хвича Кварацхелия – победитель Лиги чемпионов! Поздравляю футболиста, который является источником гордости для всей страны, с этим великим достижением, которого он добился благодаря своему таланту, упорному труду и самоотдаче вместе со своей командой! Я поздравляю всю Грузию, потому что эта победа приносит огромную радость и гордость каждому из нас.

Я считаю, что это достижение является шагом к еще большим успехам и победам на карьерном пути Хвичи. Желаю нашему достойному футболисту продолжать приносить радость и честь своей родине многочисленными победами и титулами в будущем», – сказал основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Напомним, в декабре прошлого года Хвича высказался в поддержку протестов в Грузии, начавшихся после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: 1tv.ge
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