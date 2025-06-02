Президент Грузии Кавелашвили и мэр Тбилиси Каладзе поздравили Хвичу с победой в ЛЧ в соцсетях

Президент Грузии и мэр Тбилиси поздравили Хвичу Кварацхелию с победой в ЛЧ.

«ПСЖ » победил «Интер» со счетом 5:0 в финальном матче турнира. Вингер парижского клуба стал первым грузинским футболистом в истории, забившем гол в финале ЛЧ.

«Поздравляем, Кварацхелия – чемпион!» – говорится в сообщении президента Грузии Михаил Кавелашвили в социальных сетях.

«Поздравляем Кварацхелию! Поздравляем Грузию! Это только начало!» – написал в своем аккаунте мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Хвича – второй грузин, выигравший ЛЧ. Каладзе побеждал с «Миланом» дважды