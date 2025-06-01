Семин о победе Хвичи и Сафонова в ЛЧ: «Два футболиста из РПЛ в лучшей команде Европы. Значит, наша лига играет огромное значение для футбола»

Юрий Семин заявил, что РПЛ играет огромное значение в Европе.

«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым и Хвичей Кварацхелией в составе выиграл Лигу чемпионов, в финале разгромив «Интер» со счетом 5:0.

«Конечно, очень приятно, что два футболиста из РПЛ сейчас играют в составе лучшей команды Европы, в составе «ПСЖ ».

Это значит, что наша лига играет огромное значение в Европе для футбола», – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».

Сафонов в Мир РПЛ выступал за «Краснодар», Кварацхелия – за «Локомотив» и «Рубин».