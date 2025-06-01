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  • Семин о победе Хвичи и Сафонова в ЛЧ: «Два футболиста из РПЛ в лучшей команде Европы. Значит, наша лига играет огромное значение для футбола»
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Семин о победе Хвичи и Сафонова в ЛЧ: «Два футболиста из РПЛ в лучшей команде Европы. Значит, наша лига играет огромное значение для футбола»

Юрий Семин заявил, что РПЛ играет огромное значение в Европе.

«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым и Хвичей Кварацхелией в составе выиграл Лигу чемпионов, в финале разгромив «Интер» со счетом 5:0. 

«Конечно, очень приятно, что два футболиста из РПЛ сейчас играют в составе лучшей команды Европы, в составе «ПСЖ».

Это значит, что наша лига играет огромное значение в Европе для футбола», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Сафонов в Мир РПЛ выступал за «Краснодар», Кварацхелия – за «Локомотив» и  «Рубин».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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