Семин о победе Хвичи и Сафонова в ЛЧ: «Два футболиста из РПЛ в лучшей команде Европы. Значит, наша лига играет огромное значение для футбола»
Юрий Семин заявил, что РПЛ играет огромное значение в Европе.
«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым и Хвичей Кварацхелией в составе выиграл Лигу чемпионов, в финале разгромив «Интер» со счетом 5:0.
«Конечно, очень приятно, что два футболиста из РПЛ сейчас играют в составе лучшей команды Европы, в составе «ПСЖ».
Это значит, что наша лига играет огромное значение в Европе для футбола», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Сафонов в Мир РПЛ выступал за «Краснодар», Кварацхелия – за «Локомотив» и «Рубин».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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