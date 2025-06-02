«ПСЖ» может подписать Шевалье, если не договорится с Доннаруммой о продлении контракта
«ПСЖ» рассматривает возможность расставания с Джанлуиджи Доннаруммой.
L’Equipe отмечает, что парижане должны решить вопрос с итальянским вратарем как можно скорее. Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2026 года, и пока сторонам не удалось договориться о его продлении. Таким образом, есть вероятность расставания с голкипером уже этим летом.
Отмечается, что у «ПСЖ» есть вариант с приобретением вратаря «Лилля» Люки Шевалье, признанного лучшим на своей позиции в завершившемся чемпионате Франции.
Доннарумма не идет «ПСЖ» на уступки в переговорах по контракту. Вратарь интересен «Ман Сити»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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