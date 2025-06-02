«ПСЖ» может подписать Шевалье, если не договорится с Доннаруммой о продлении контракта

«ПСЖ» рассматривает возможность расставания с Джанлуиджи Доннаруммой.

L’Equipe отмечает, что парижане должны решить вопрос с итальянским вратарем как можно скорее. Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2026 года, и пока сторонам не удалось договориться о его продлении. Таким образом, есть вероятность расставания с голкипером уже этим летом.

Отмечается, что у «ПСЖ» есть вариант с приобретением вратаря «Лилля » Люки Шевалье , признанного лучшим на своей позиции в завершившемся чемпионате Франции.

Доннарумма не идет «ПСЖ» на уступки в переговорах по контракту. Вратарь интересен «Ман Сити»