Роднина про Fan ID на Суперкубке: «Раньше людям не нравилось переходить дорогу по зебре, потом – когда на дорогах появились камеры. Когда вводятся законы, часто кому-то что-то не нравится»

Ирина Роднина не видит ничего плохого во введении Fan ID на Суперкубке.

«Что меняет появление карты болельщика на матче за Суперкубок? Когда вводятся любые законы, очень часто кому-то что-то не нравится.

Но давайте привыкать к порядкам. Раньше людям не нравилось переходить дорогу по зебре, потом – когда на дорогах появились камеры...

Любые такие вещи сначала вызывают отторжение, но потом к этому привыкаешь», – сказала депутат Государственной думы.

В Министерстве спорта отметили, что с Fan ID при росте посещаемости количество правонарушений снижается: «Почти на 15%: с 453 в 2023-м до 386 в 2024-м»