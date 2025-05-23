Роднина про Fan ID на Суперкубке: «Раньше людям не нравилось переходить дорогу по зебре, потом – когда на дорогах появились камеры. Когда вводятся законы, часто кому-то что-то не нравится»
Ирина Роднина не видит ничего плохого во введении Fan ID на Суперкубке.
«Что меняет появление карты болельщика на матче за Суперкубок? Когда вводятся любые законы, очень часто кому-то что-то не нравится.
Но давайте привыкать к порядкам. Раньше людям не нравилось переходить дорогу по зебре, потом – когда на дорогах появились камеры...
Любые такие вещи сначала вызывают отторжение, но потом к этому привыкаешь», – сказала депутат Государственной думы.
В Министерстве спорта отметили, что с Fan ID при росте посещаемости количество правонарушений снижается: «Почти на 15%: с 453 в 2023-м до 386 в 2024-м»
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости