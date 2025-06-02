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Барони покинул «Лацио». Сарри должен вернуться в клуб

Марко Барони покинул пост главного тренера «Лацио».

Специалист работал с командой с лета 2024 года. По итогам минувшего сезона римляне заняли 7-е место в Серии А и не вышли в еврокубки. 

«Лацио» благодарит Марко Барони за профессионализм и преданность делу, проявленные им во главе первой команды.

Клуб желает тренеру удачи в его карьере. Спасибо, мистер», – говорится в сообщении римского клуба.

Ранее сообщалось, что «Лацио» вновь возглавит Маурицио Сарри, уже работавший в клубе с 2021 по март 2024 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Лацио»
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