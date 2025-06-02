Барони покинул «Лацио». Сарри должен вернуться в клуб
Марко Барони покинул пост главного тренера «Лацио».
Специалист работал с командой с лета 2024 года. По итогам минувшего сезона римляне заняли 7-е место в Серии А и не вышли в еврокубки.
«Лацио» благодарит Марко Барони за профессионализм и преданность делу, проявленные им во главе первой команды.
Клуб желает тренеру удачи в его карьере. Спасибо, мистер», – говорится в сообщении римского клуба.
Ранее сообщалось, что «Лацио» вновь возглавит Маурицио Сарри, уже работавший в клубе с 2021 по март 2024 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Лацио»
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