Барони покинул «Лацио». Сарри должен вернуться в клуб

Марко Барони покинул пост главного тренера «Лацио».

Специалист работал с командой с лета 2024 года. По итогам минувшего сезона римляне заняли 7-е место в Серии А и не вышли в еврокубки.

«Лацио» благодарит Марко Барони за профессионализм и преданность делу, проявленные им во главе первой команды.

Клуб желает тренеру удачи в его карьере. Спасибо, мистер», – говорится в сообщении римского клуба.

Ранее сообщалось, что «Лацио » вновь возглавит Маурицио Сарри , уже работавший в клубе с 2021 по март 2024 года.