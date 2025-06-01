Сарри снова возглавит «Лацио». Тренер подпишет контракт по схеме «2+1»
Маурицио Сарри вновь возглавит «Лацио».
Как сообщает Sky Sport, римский клуб достиг соглашения с 66-летним специалистом. Сарри подпишет двухлетний контракт с опцией продления на год.
Итальянец возвращается в «Лацио» спустя чуть более года. Впервые он возглавил клуб в 2021 году и проработал в нем до марта 2024-го.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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