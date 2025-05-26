Фанаты освистали «Лацио» после поражения от «Лечче» и непопадания в еврокубки
Болельщики освистали «Лацио» в заключительном матче сезона.
В 38-м туре Серии А римляне дома проиграли «Лечче» (0:1) с 17-й строчки турнирной таблицы. Клуб набрал 65 очков и занял 7-е место в чемпионате Италии.
В следующем сезоне «Лацио» не будет играть ни в одном европейском турнире.
Хозяева завершили матч вдесятером после удаления Алессио Романьоли. На 93-й минуте капитан отправился к лайнсмену, чтобы выразить протест после нарушения правил вблизи своей штрафной площади. В этот момент подошел судья Микаэль Фаббри и показал ему красную карточку.
После финального свистка на стадионе «Олимпико» раздался оглушительный свист, слышный всей команде.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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