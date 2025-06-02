Министр спорта РФ Дегтярев: «Стратегия «Краснодара» по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Их система – хороший пример»

Министр спорта РФ назвал «Краснодар» примером для российских клубов.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России, прервав серию из 6 титулов «Зенита».

«Начну с социально ответственного бизнеса. Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба «Краснодар», – это хороший пример. Их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые подхватывают этот пример», – сказал Михаил Дегтярев на заседании фракции «Новые люди» в Госдуме.

Почему чемпионство «Краснодара» – особенное

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