  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта РФ Дегтярев: «Стратегия «Краснодара» по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Их система – хороший пример»
98

Министр спорта РФ Дегтярев: «Стратегия «Краснодара» по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Их система – хороший пример»

Министр спорта РФ назвал «Краснодар» примером для российских клубов.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России, прервав серию из 6 титулов «Зенита».

«Начну с социально ответственного бизнеса. Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба «Краснодар», – это хороший пример. Их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые подхватывают этот пример», – сказал Михаил Дегтярев на заседании фракции «Новые люди» в Госдуме.

Почему чемпионство «Краснодара» – особенное

17 лет пути «Краснодара» и Галицкого к чемпионству

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мурад Мусаев: «Сложный год для людей, не любящих «Краснодар». Они думали, что в конце мы посыпемся – нам нужно было проявить характер»
512 июня, 11:02
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
462 июня, 09:48
Главные новости
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
614 минут назад
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
636 минут назад
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
2047 минут назад
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
26сегодня, 11:20
Мартинеса могут уволить, если Португалия проиграет Германии. Моуринью и Жезуш будут кандидатами на пост тренера в таком случае
18сегодня, 11:07
Команде продаж нужен опытный аккаунт-менеджер, который станет нашим MVP рекламы. Ждем вас в Спортсе’’!
сегодня, 11:00Вакансия
«Динамо» подпишет Кокарева с высокой долей вероятности. Клуб почти договорился с вратарем «Химок» (Sport Baza)
21сегодня, 10:47
Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России
51сегодня, 10:40
«Барса» признала разногласия с УЕФА в вопросе учета дохода от рычагов. Клуб еще не уведомлен о возможных санкциях
44сегодня, 10:39
Александр Мостовой: «Николич – лучший тренер чемпионата. Он даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев бы вылетел»
47сегодня, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
317 минут назад
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
421 минуту назад
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
229 минут назад
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
131 минуту назад
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
245 минут назадФото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18
Пальцев о футболе: «Мало смотрю, в жизни хватает. «Барсу» с «Интером» смотрел, а какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду. Надо, наверное, но неинтересно»
8сегодня, 11:17
«Кальяри» уволил Николу. Клуб занял 15-е место в Серии А
2сегодня, 11:09
«Наполи» продлит контракт с Меретом и хочет купить Солера у «ПСЖ»
2сегодня, 11:02