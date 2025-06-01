Хитцльспергер назвал Хвичу лучшим игроком финала ЛЧ: «При счете 4:0 он бежал почти к своей штрафной за мячом – он все время возвращался назад. Это было просто невероятно»

Томас Хитцльспергер назвал Хвичу Кварацхелию лучшим игроком «ПСЖ» в финале ЛЧ.

Парижский клуб разгромил «Интер » со счетом 5:0 в финальном матче турнира.

«Мы, вероятно, могли бы назвать каждого игрока в «ПСЖ », и довольно сложно выделить кого-то одного, но я бы выбрал Хвичу Кварацхелию.

Он все время возвращался назад. Когда вы думаете о тройке нападающих «ПСЖ» как о едином звене, им так долго говорили, что они являются первой линией обороны, что они восприняли это очень буквально.

Каждый раз, когда они были близко к сопернику с мячом, они преследовали его столько, сколько нужно, чтобы получить мяч. При счете 4:0 за 10 минут до конца, Кварацхелия бежал назад почти к своей штрафной, чтобы получить мяч. Это было просто невероятно, именно поэтому я бы выбрал его.

Я видел его достаточно часто, и вот в этом сезоне он выиграл скудетто, потому что играл за «Наполи », Лигу 1 и Кубок Франции, а теперь Лигу чемпионов – не так много игроков смогли сделать все это», – сказал экс-полузащитник сборной Германии.

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