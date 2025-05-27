Жирков о «Зените»: «Другим командам надо покупать таких же хороших легионеров, как Барриос. У всех есть право купить бразильцев. У «Спартака» и ЦСКА другой путь, у «Зенита» – свой»

Юрий Жирков высказался о количестве бразильцев в составе «Зенита».

По итогам прошедшего сезона петербуржцы стали вторыми, уступив «Краснодару». До этого «Зенит» выиграл чемпионат России 6 раз подряд.

– Есть мнение, что для российского футбола ротация чемпиона полезна. Разделяете эту точку зрения?

– Посмотрите на Бундеслигу, где «Бавария» одиннадцать раз подряд становилась чемпионом Германии, потом отдала титул «Байеру», но в этом году вернулась на вершину.

Так что в первую очередь надо подтягиваться остальным.

– «Зенит» упрекают в обилии латиноамериканских футболистов. Вы, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, тоже считаете эту практику сомнительной?

– На мой взгляд, другим командам надо покупать таких же хороших легионеров, как Барриос – я говорю о тех ребятах, с которыми я играл в «Зените ».

У всех есть право купить бразильцев. У «Спартака» и ЦСКА другой путь, у «Зенита» – свой.

– В следующем сезоне «Зенит», по аналогии с «Баварией», способен вернуть себе чемпионское звание?

– «Зенит» каждый год является главным фаворитом чемпионата России. Санкт-Петербург – футбольный мегаполис с одной командой.

Болельщики любят «Зенит», это целая Вселенная! Я в воскресенье вышел прогуляться по городу и поразился – все в сине-бело-голубых шарфах, люди празднуют юбилей, второе место не вызывает разочарования, болельщики рады и счастливы тому, что у них есть такой замечательный клуб.

Пятьдесят тысяч на трибунах «Газпром Арены» на матче легенд – это достойно самого искреннего уважения! – сказал бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков .