«Акинфеев – топ и легенда! Вратарь лучше него в России еще не родился». Боков о голкипере ЦСКА
Максим Боков заявил, что в России еще не родился вратарь лучше Игоря Акинфеева.
«Акинфеев – топ и легенда! Я всегда говорил, что это лучший вратарь России за последнее время.
Вратарь лучше Акинфеева в России еще не родился. У нас есть другие талантливые вратари, но Акинфеев уже долгие годы продолжает оставаться номером один», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Гинер об Акинфееве: «С уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, но Игорь превзошел их по сухим матчам. И вообще больше всех игр провел»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
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