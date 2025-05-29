«Акинфеев – топ и легенда! Вратарь лучше него в России еще не родился». Боков о голкипере ЦСКА

Максим Боков заявил, что в России еще не родился вратарь лучше Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – топ и легенда! Я всегда говорил, что это лучший вратарь России за последнее время.

Вратарь лучше Акинфеева в России еще не родился. У нас есть другие талантливые вратари, но Акинфеев уже долгие годы продолжает оставаться номером один», – сказал бывший защитник ЦСКА .

Гинер об Акинфееве: «С уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, но Игорь превзошел их по сухим матчам. И вообще больше всех игр провел»