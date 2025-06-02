Мусаев о словах «Динамо» перед игрой с «Краснодаром»: «Для меня это неправильно, все должно оставаться внутри. Скопинцев сказал, что уважает только Галицкого – тоже странно, мягко говоря»

Мурада Мусаева удивили высказывания представителей «Динамо» перед финишным туром.

– Перед матчем с «Динамо» вы сказали: «Если их главная мотивация – навредить «Краснодару» и помочь «Зениту», это очень странно слышать. В каждом интервью каждый игрок и тренер «Динамо» говорят: мы хотим назло обыграть «Краснодар». Ну, окей, это их выбор, нами никогда не руководят такие мотивы». Что именно у вас вызвало такую реакцию?

– Меня удивила позиция «Динамо». Я понимаю, что они хотели нас обыграть. Я понимаю, что для Ролана Гусева это был важный матч, чтобы остаться в качестве главного тренера. Мы видели видео с ним из раздевалки «Динамо», читали комментарии Скопинцева , Тюкавина , Карраскаля .

Это все хорошо, но это должно оставаться внутри. «Мы их обыграем, мы им отомстим за прошлый год», которые звучат в раздевалке, – нет проблем. Но это все было в медиа. Для меня это неправильно. Скопинцев сказал, что уважает в «Краснодаре» только Галицкого – тоже, мягко говоря, странно. Он отлично общается с одним из моих помощников, у меня с Димой тоже нормальные отношения.

Думаю, эти высказывания нам немножко помогли. Мы немножко коснулись этой темы за два дня до матча.

– В истории «Краснодара» были матчи, когда соперник мог или становился чемпионом. Вы тогда не думали о такой дополнительной мотивации?

– Скажу честно: год назад в раздевалке мы тоже говорили, что «Динамо» не должно стать чемпионом на нашем стадионе. Это было второй мотивацией – все-таки и мы могли стать чемпионами, и если бы Песьяков не пропустил гол, который обычно он не пропускает, мы и стали бы. Ну и третья мотивация – я был в положении, похожем на то, что сейчас было у Гусева. Я хотел остаться в клубе.

– Так в чем разница?

– Все обсуждения были внутри.

В 2018-м к нам приехал «Локомотив» – и в том матче они могли стать чемпионами. Илья Геркус сказал, что они хотят срезать сетку с ворот, уже привезли шампанское и золотую форму. Да, нас это мотивировало, но мы были скромны, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Спортсу”.

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:3) в матче 30-го тура Мир РПЛ. Этой победой команда Мурада Мусаева обеспечила себе чемпионство.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом