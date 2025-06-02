Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»

Префект полиции Парижа оценил работу правоохранительных органов после финала ЛЧ.

В субботу «ПСЖ » впервые выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер » (5:0) в финальном матче турнира в Мюнхене.

Во время и после матча в Париже и других городах Франции прошли массовые беспорядки. По всей стране пострадали 192 человека , 559 человек были задержаны, произошло 692 пожара – в 264 случаях пострадали транспортные средства. Два человека погибли : женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной.

«Я бы не назвал это успехом, поскольку мы ставили перед собой цель не допустить ухудшения обстановки. Но это все же произошло.

Но мы также не можем говорить о провале. Тысячи людей намеревались творить бесчинства, и в большинстве случаев им помешали это сделать», – сказал Лоран Нуньес.

Беспорядки во Франции после ЛЧ: больше 500 задержаний, поджоги, есть погибшие

Я задыхался от газа в Париже среди отморозков. Это не праздник, было страшно