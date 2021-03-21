«Локомотив» окончательно решил не выкупать Эдгара Севикяна у «Ференцвароша».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

23-летний вингер выступает за московский клуб на правах аренды до конца сезона. У железнодорожников есть опция выкупа контракта Севикяна у «Ференцвароша ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Севикян провел 14 игр и отметился одной результативной передачей.

Его подробная статистика – здесь .