«Локомотив» решил не выкупать Севикяна у «Ференцвароша» («Чемпионат»)
«Локомотив» окончательно решил не выкупать Эдгара Севикяна у «Ференцвароша».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
23-летний вингер выступает за московский клуб на правах аренды до конца сезона. У железнодорожников есть опция выкупа контракта Севикяна у «Ференцвароша».
В текущем сезоне Мир РПЛ Севикян провел 14 игр и отметился одной результативной передачей.
Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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