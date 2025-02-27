Эдгар Севикян рассказал, в каком городе ему комфортнее всего жить.

– Где вам комфортнее всего жить?

– В Москве. Я родился и вырос в Москве. Всегда говорил, что где бы я ни был, а к 23 годам я успел пожить в Валенсии, Нижнем Новгороде и Будапеште, понимаю, что Москва – это совсем другое. Всегда тянуло в Москву, – сказал полузащитник «Локомотива ».