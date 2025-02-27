«К 23 годам я пожил в Валенсии, Нижнем Новгороде и Будапеште, но Москва – это совсем другое. Всегда тянуло туда». Севикян о городах
Эдгар Севикян рассказал, в каком городе ему комфортнее всего жить.
– Где вам комфортнее всего жить?
– В Москве. Я родился и вырос в Москве. Всегда говорил, что где бы я ни был, а к 23 годам я успел пожить в Валенсии, Нижнем Новгороде и Будапеште, понимаю, что Москва – это совсем другое. Всегда тянуло в Москву, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости