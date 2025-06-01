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Бояринцев о «Черноморце»: «В Новороссийске нормальный стадион. Почему не дать команде сыграть в РПЛ первый год, адаптироваться?»

Денис Бояринцев поделился мнением о ситуации с «Черноморцем».

Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Клуб из Новороссийска, занявший третье место в Мелбет Первой лиге, не смог принять участие в стыках.

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о ситуации с новороссийским «Черноморцем», который не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Это же не первая команда – «Алания» тоже обжигалась. Они также выполняли задачу, но из-за стадиона их лишали возможности играть в стыках. С «Черноморцем» то же самое. Сложно найти объяснение этой ситуации.

У команды был серьезный подход, задачу они решили. Но нет стадиона, который бы подходил под требования РПЛ. Мы играли в Новороссийске – там вполне нормальный стадион! Конечно, критериев для лицензирования я не знаю, но почему не дать команде сыграть первый год, адаптироваться.

По ходу уже подтянут какие-то моменты. А так, получается, люди проделали такую работу, решили задачу и не прошли. Но, опять же, есть регламент, требования лиги. Раньше все было гораздо проще – простые раздевалки, стадионы. Как-то играли, и никому это не мешало. Те же поля были, мягко говоря, неидеальными. Но современные тенденции первостепенны сейчас. Обидно за людей, которые работают на футбол, а в итоге остаются у разбитого корыта», – сказал главный тренер «Ротора».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЧерноморец Новороссийск
logoПервая лига
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