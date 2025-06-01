Николич взял 7-й трофей в карьере тренера – Кубок России с ЦСКА
Марко Николич завоевал седьмой трофей в тренерской карьере.
ЦСКА под его руководством обыграл «Ростов» в финале FONBET Кубка России.
Это первый трофей серба во главе армейцев. Ранее он побеждал в Кубке с «Локомотивом».
Также Николич выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном», чемпионат и Кубок Венгрии – с «Фехерваром», Суперкубок ОАЭ – с «Шабаб Аль-Ахли».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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