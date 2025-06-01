Николич взял 7-й трофей в карьере тренера – Кубок России с ЦСКА

Марко Николич завоевал седьмой трофей в тренерской карьере.

ЦСКА под его руководством обыграл «Ростов» в финале FONBET Кубка России.

Это первый трофей серба во главе армейцев. Ранее он побеждал в Кубке с «Локомотивом ».

Также Николич выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном », чемпионат и Кубок Венгрии – с «Фехерваром », Суперкубок ОАЭ – с «Шабаб Аль-Ахли ».