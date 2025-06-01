«Челси» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Экитике, но «красные» готовы заплатить 100 млн евро за форварда (Кристиан Фальк)
«Челси» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Юго Экитике.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, «Челси» ведет переговоры о подписании форварда «Айнтрахта» и уверенно лидирует по отношению к мерсисайдцам.
«Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» ранее считались главными фаворитами на Юго Экитике.
Но соревнование трех игроков теперь превратилось в битву двух клубов», – сообщил Фальк.
«Челси» уже ведет диалог со стороной игрока. Однако «Ливерпуль» также все еще в гонке. Клуб готов заплатить запрашиваемую сумму в 100 млн евро за Юго, несмотря на предстоящий трансфер Флориана Виртца, отмечает немецкий журналист.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: CaughtOffside
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