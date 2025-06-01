«Челси» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Экитике, но «красные» готовы заплатить 100 млн евро за форварда (Кристиан Фальк)

«Челси» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Юго Экитике.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, «Челси » ведет переговоры о подписании форварда «Айнтрахта » и уверенно лидирует по отношению к мерсисайдцам.

«Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал » ранее считались главными фаворитами на Юго Экитике .

Но соревнование трех игроков теперь превратилось в битву двух клубов», – сообщил Фальк.

«Челси» уже ведет диалог со стороной игрока. Однако «Ливерпуль » также все еще в гонке. Клуб готов заплатить запрашиваемую сумму в 100 млн евро за Юго, несмотря на предстоящий трансфер Флориана Виртца, отмечает немецкий журналист.