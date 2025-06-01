Николич сообщил, что Тороп продлил контракт с ЦСКА: «До 2030 года, по‑моему. Он наше настоящее и будущее. Правильный парень»

Владислав Тороп продлил контракт с ЦСКА.

«Это для вас эксклюзив: Слава Тороп подписал новый долгосрочный контракт с клубом. До 2030 года, по‑моему.

Он наше настоящее и наше будущее. Он правильный парень», – сказал главный тренер ЦСКА Марко Николич.