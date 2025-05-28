«Ювентусу» интересен Дьокереш, но Осимхен остается главным кандидатом на позицию форварда
Располагая минимум 60 миллионами евро от Лиги чемпионов, вдобавок к сумме от потенциальной продажи Душана Влаховича, который не продлевает контракт и будет выставлен на трансфер, туринский клуб планирует подписание топ-форварда этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Помимо нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, над трансфером которого спортивный директор Кристиано Джунтоли работает уже несколько месяцев, в «Ювентусе» набирает популярность Виктор Дьокереш.
Шведский форвард забил 54 гола в 52 матчах за «Спортинг» во всех турнирах в этом сезоне. «Ювентус» включился в борьбу за обоих нападающих, однако Осимхен, играющий за «Галатасарай» на правах аренды, остается приоритетным вариантом.
Интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Португалии проявляют также клубы АПЛ и саудовской лиги.