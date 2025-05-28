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«Ювентусу» интересен Дьокереш, но Осимхен остается главным кандидатом на позицию форварда

«Ювентус» заинтересован в Викторе Дьокереше.

Располагая минимум 60 миллионами евро от Лиги чемпионов, вдобавок к сумме от потенциальной продажи Душана Влаховича, который не продлевает контракт и будет выставлен на трансфер, туринский клуб планирует подписание топ-форварда этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

Помимо нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, над трансфером которого спортивный директор Кристиано Джунтоли работает уже несколько месяцев, в «Ювентусе» набирает популярность Виктор Дьокереш.

Шведский форвард забил 54 гола в 52 матчах за «Спортинг» во всех турнирах в этом сезоне. «Ювентус» включился в борьбу за обоих нападающих, однако Осимхен, играющий за «Галатасарай» на правах аренды, остается приоритетным вариантом.

Интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Португалии проявляют также клубы АПЛ и саудовской лиги. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoВиктор Дьокереш
logoвысшая лига Португалия
logoЮвентус
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logoсерия А Италия
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