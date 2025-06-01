Месси забил в 3-м матче подряд – 2+2 против «Коламбуса». У форварда «Интер Майами» 15+6 в 20 играх сезона

Лионель Месси продлил голевую серию до 3 матчей.

Форвард «Интер Майами» сделал дубль и отдал два результативных паса в игре МЛС с «Коламбус Крю » (5:1).

В трех последних матчах на счету 37-летнего аргентинца 5 голов и 3 ассиста.

Всего в 20 играх сезона во всех турнирах за «Интер Майами » Месси забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач. Подробнее его статистика – здесь .