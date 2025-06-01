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Кассано об Энрике: «Месси среди тренеров, он ставит космический футбол. Луис – ценное дополнение к «ПСЖ»

Антонио Кассано сравнил тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с Лионелем Месси.

«Я думаю, что ценное дополнение к «ПСЖ» – это его тренер. Луис ЭнрикеМесси среди тренеров. Он ставит космический футбол, где атакует даже с двумя крайними защитниками, которые идут внутрь штрафной, как будто они нападающие. Вы видите команду, атакующую с 6 или 7 игроками, где есть парень, который в свои 19 лет уже делает невероятные вещи.

Витинья играет в обеих фазах, Дембеле стал более совершенным игроком. Квара забил невероятный гол (вероятно, «Осеру» – Спортс’‘), как и многие другие, которые мы видели в «Наполи», – сказал в экс-игрок «Интера» в выпуске Viva el Futbol до финала ЛЧ.

«ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.

Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера

Энрике завоевал два требла – с «ПСЖ» и «Барсой». Он повторил достижение Пепа, побеждавшего с «Барсой» и «Ман Сити»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: AreaNapoli
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoВитинья
logoХвича Кварацхелия
logoАнтонио Кассано
logoУсман Дембеле
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