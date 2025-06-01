У Куртуа выявлен сакроилиит – воспаление крестцово-подвздошного сустава

«Реал» сообщил о воспалении у Тибо Куртуа.

Пресс-служба «Мадрида » сообщила, что у голкипера диагностирован сакроилиит (воспаление крестцово-подвздошного сустава). Клуб следит за состоянием игрока.

В минувшем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 30 матчей, из которых 11 – на ноль. Подробная статистика 33-летнего голкипера – здесь .