Облак выиграл трофей Саморы в рекордный шестой раз, обойдя Вальдеса и Рамальетса. Вратарь «Атлетико» меньше всех пропускал в среднем за матч в сезоне Ла Лиги

Ян Облак выиграл рекордный шестой трофей Саморы.

Награда, учрежденная газетой Marca в честь испанского вратаря Рикардо Саморы, присуждается вратарю, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в Ла Лиге .

В 36 матчах сезона-2024/25 голкипер «Атлетико » пропустил 30 голов – 0,833 в среднем за игру.

Голкипер «Реала » Тибо Куртуа остановился на отметке 0,967 пропущенных (29 голов в 30 матчах).

С шестью трофеями Саморы Облак обошел Виктора Вальдеса (пять трофеев с «Барселоной» с 2005 по 2012 год) и Антони Рамальетса (также пять за «Барсу» в 1950-х) и стал рекордсменом Ла Лиги.