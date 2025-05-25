Облак выиграл трофей Саморы в рекордный шестой раз, обойдя Вальдеса и Рамальетса. Вратарь «Атлетико» меньше всех пропускал в среднем за матч в сезоне Ла Лиги
Ян Облак выиграл рекордный шестой трофей Саморы.
Награда, учрежденная газетой Marca в честь испанского вратаря Рикардо Саморы, присуждается вратарю, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в Ла Лиге.
В 36 матчах сезона-2024/25 голкипер «Атлетико» пропустил 30 голов – 0,833 в среднем за игру.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа остановился на отметке 0,967 пропущенных (29 голов в 30 матчах).
С шестью трофеями Саморы Облак обошел Виктора Вальдеса (пять трофеев с «Барселоной» с 2005 по 2012 год) и Антони Рамальетса (также пять за «Барсу» в 1950-х) и стал рекордсменом Ла Лиги.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57573 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости