  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» получит 148,4 млн евро за победу в ЛЧ. Призовые «Интера» – 136,6 млн евро (Football Meets Data)
26

«ПСЖ» получит 148,4 млн евро за победу в ЛЧ. Призовые «Интера» – 136,6 млн евро (Football Meets Data)

«ПСЖ» получит почти 150 млн евро за победу в Лиге чемпионов.

В финале ЛЧ парижане разгромили «Интер» (5:0) и выиграли турнир впервые в истории.

По данным Football Meets Data, за победу в Лиге чемпионов «ПСЖ» получит 148,4 млн евро. Призовые «Интера» составят 136,6 млн евро.

«Арсенал» и «Барселона», вылетевшие  в полуфинале, получат, соответственно, 117 и 116,6 млн евро.

Также более 100 млн евро по итогам сезона в ЛЧ выплатят «Баварии» (105,9 млн евро), «Боруссии» Дортмунд» (102,2 млн евро) и «Реалу» (101,8 млн евро). «Ливерпуль», вылетевший от «ПСЖ» в 1/8 финала, заработает 98,1 млн евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Meets Data
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛиверпуль
logoИнтер
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoБарселона
деньги
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoБоруссия Дортмунд
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» – самый дорогой клуб мира со стоимостью 6,75 млрд долларов. «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «ПСЖ» – 7-й (Forbes)
5331 мая, 17:39
«Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» – в 1-й корзине ЛЧ-2025/26. «Тоттенхэм» и ПСВ могут попасть во 2-ю корзину к «Арсеналу», «Байеру» и «Юве»
3026 мая, 08:55
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
1715 минут назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
119 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
125 минут назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4428 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
737 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
646 минут назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
1056 минут назад
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
11сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
34сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
32сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
218 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
237 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
338 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
959 минут назад
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18