«ПСЖ» получит 148,4 млн евро за победу в ЛЧ. Призовые «Интера» – 136,6 млн евро (Football Meets Data)

«ПСЖ» получит почти 150 млн евро за победу в Лиге чемпионов.

В финале ЛЧ парижане разгромили «Интер » (5:0) и выиграли турнир впервые в истории.

По данным Football Meets Data, за победу в Лиге чемпионов «ПСЖ» получит 148,4 млн евро. Призовые «Интера» составят 136,6 млн евро.

«Арсенал » и «Барселона », вылетевшие в полуфинале, получат, соответственно, 117 и 116,6 млн евро.

Также более 100 млн евро по итогам сезона в ЛЧ выплатят «Баварии» (105,9 млн евро), «Боруссии » Дортмунд» (102,2 млн евро) и «Реалу» (101,8 млн евро). «Ливерпуль», вылетевший от «ПСЖ» в 1/8 финала, заработает 98,1 млн евро.