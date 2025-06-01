«ПСЖ» получит 148,4 млн евро за победу в ЛЧ. Призовые «Интера» – 136,6 млн евро (Football Meets Data)
«ПСЖ» получит почти 150 млн евро за победу в Лиге чемпионов.
В финале ЛЧ парижане разгромили «Интер» (5:0) и выиграли турнир впервые в истории.
По данным Football Meets Data, за победу в Лиге чемпионов «ПСЖ» получит 148,4 млн евро. Призовые «Интера» составят 136,6 млн евро.
«Арсенал» и «Барселона», вылетевшие в полуфинале, получат, соответственно, 117 и 116,6 млн евро.
Также более 100 млн евро по итогам сезона в ЛЧ выплатят «Баварии» (105,9 млн евро), «Боруссии» Дортмунд» (102,2 млн евро) и «Реалу» (101,8 млн евро). «Ливерпуль», вылетевший от «ПСЖ» в 1/8 финала, заработает 98,1 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Meets Data
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