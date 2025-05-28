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Кунья требовал 10-й номер во время переговоров с «МЮ». Форвард «Вулвс» «видит себя ведущим игроком» (Talksport)

Матеус Кунья надеется получить 10-й номер после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Таковым было одним из требований нападающего «Вулверхэмптона» во время переговоров с манкунианцами, сообщает Talksport.

По данным источника, 26-летний футболист сборной Бразилии «видит себя ведущим игроком» «МЮ» и «будет кайфовать, подвергаясь давлению «десятки».

В настоящее время 10-й номер принадлежит Маркусу Рэшфорду, проведшему вторую половину прошедшего сезона на правах аренды в «Астон Вилле». «МЮ» готов продать вингера за 40 млн фунтов.

Ранее «десятку» в «МЮ» носили, в частности, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Руд ван Нистелрой и Марк Хьюз.

Сообщалось, что «МЮ» купит Кунью за 62,5 млн.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Talksport
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