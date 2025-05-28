Кунья требовал 10-й номер во время переговоров с «МЮ». Форвард «Вулвс» «видит себя ведущим игроком» (Talksport)

Матеус Кунья надеется получить 10-й номер после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Таковым было одним из требований нападающего «Вулверхэмптона » во время переговоров с манкунианцами, сообщает Talksport.

По данным источника, 26-летний футболист сборной Бразилии «видит себя ведущим игроком» «МЮ» и «будет кайфовать, подвергаясь давлению «десятки».

В настоящее время 10-й номер принадлежит Маркусу Рэшфорду , проведшему вторую половину прошедшего сезона на правах аренды в «Астон Вилле». «МЮ » готов продать вингера за 40 млн фунтов.

Ранее «десятку» в «МЮ» носили, в частности, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Руд ван Нистелрой и Марк Хьюз.

Сообщалось , что «МЮ» купит Кунью за 62,5 млн.