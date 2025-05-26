Райс, Салах, Исак, Трент, Мбемо, Кунья и Гвардиол – в сборной сезона АПЛ от Opta
Деклан Райс попал в сборную сезона АПЛ от Opta Sports.
Команда была составлена из футболистов, проявивших себя лучше всего на соответствующих позициях. В нее вошли:
– вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»);
– защита: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
– полузащита: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»);
– нападение: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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