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Салах, Холанд, Палмер, ван Дейк, Тарковски, Исак и Кунья – в сборной сезона АПЛ от WhoScored

Статистический портал WhoScored составил команду сезона АПЛ.

В сборную были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

В состав вошли:

вратарь: Марк ФлеккенБрентфорд», средняя оценка – 6,99);

защита: Даниэль МуньосКристал Пэлас», 7,11), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,09), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,07), Энтони Робинсон («Фулхэм», 7,07);

полузащита: Мохамед Салах («Ливерпуль», 7,61), Коул Палмер («Челси», 7,33), Матеус Кунья («Вулверхэмптон», 7,32), Луис Диас («Ливерпуль», 7,21);

нападение: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,32), Александер Исак («Ньюкасл», 7,3).

Кто выиграет Лигу конференций?3595 голосов
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
рейтинги
logoМохамед Салах
logoВирджил ван Дейк
logoАлександер Исак
logoФулхэм
logoВулверхэмптон
logoБрентфорд
logoКристал Пэлас
logoДаниэль Муньос
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoМарк Флеккен
logoЭнтони Робинсон
logoЭрлинг Холанд
logoЭвертон
logoЛуис Диас
logoМатеус Кунья
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Англия
logoДжеймс Тарковски
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