Салах, Холанд, Палмер, ван Дейк, Тарковски, Исак и Кунья – в сборной сезона АПЛ от WhoScored
Статистический портал WhoScored составил команду сезона АПЛ.
В сборную были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.
В состав вошли:
– вратарь: Марк Флеккен («Брентфорд», средняя оценка – 6,99);
– защита: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», 7,11), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,09), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,07), Энтони Робинсон («Фулхэм», 7,07);
– полузащита: Мохамед Салах («Ливерпуль», 7,61), Коул Палмер («Челси», 7,33), Матеус Кунья («Вулверхэмптон», 7,32), Луис Диас («Ливерпуль», 7,21);
– нападение: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,32), Александер Исак («Ньюкасл», 7,3).
Кто выиграет Лигу конференций?3595 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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