Салах, Холанд, Палмер, ван Дейк, Тарковски, Исак и Кунья – в сборной сезона АПЛ от WhoScored

Статистический портал WhoScored составил команду сезона АПЛ.

В сборную были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

В состав вошли:

– вратарь : Марк Флеккен («Брентфорд », средняя оценка – 6,99);

– защита : Даниэль Муньос («Кристал Пэлас », 7,11), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,09), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,07), Энтони Робинсон («Фулхэм», 7,07);

– полузащита : Мохамед Салах («Ливерпуль», 7,61), Коул Палмер («Челси», 7,33), Матеус Кунья («Вулверхэмптон», 7,32), Луис Диас («Ливерпуль», 7,21);

– нападение : Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,32), Александер Исак («Ньюкасл», 7,3).