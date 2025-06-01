«Зенит» продлит контракт с Ерохиным, сообщил Медведев. Соглашение с 35-летним полузащитником истечет 30 июня
В «Зените» подтвердили, что Александр Ерохин останется в команде.
Действующее соглашение с 35-летним полузащитником истекает 30 июня.
– Будет ли продолжено сотрудничество с Ерохиным?
– Да, контракт с Александром продлевается, – сказал председатель правления «Зенмта» Александр Медведев.
Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне он отметился 2 голами в 20 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
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