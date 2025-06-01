«Зенит» продлит контракт с Ерохиным, сообщил Медведев. Соглашение с 35-летним полузащитником истечет 30 июня

В «Зените» подтвердили, что Александр Ерохин останется в команде.

Действующее соглашение с 35-летним полузащитником истекает 30 июня.

– Будет ли продолжено сотрудничество с Ерохиным?

– Да, контракт с Александром продлевается, – сказал председатель правления «Зенмта» Александр Медведев .

Ерохин выступает за «Зенит » с 2017 года. В минувшем сезоне он отметился 2 голами в 20 матчах Мир РПЛ . Подробную статистику можно найти здесь .