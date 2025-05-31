Семак посетит финал ЛЧ: «Буду переживать за «ПСЖ», дети будут болеть за «Интер». Шансы абсолютно равны»
– «Париж» сегодня выиграет Лигу чемпионов?
– Это футбол, шансы абсолютно равны, на мой взгляд.
Если молодые звезды «ПСЖ» покажут сегодня свой лучший матч – «Интеру» будет тяжело. Если с точки зрения психологии, волнения не смогут справиться парижане, то здесь будет преимущество у «Интера»
– На кого ставите?
– Наверное, в большей степени буду переживать за «Париж», хотя благодарен за мое присутствие здесь стороне «Интера», дети будут болеть за «Интер», купили футболки «Интера».
– Вы пойдете в футболке «Интера» на стадиона или в футболке «ПСЖ» все-таки?
– Пойду в футболке, на которой есть кубок Лиги чемпионов и эмблема двух клубов, – сказал главный тренер «Зенита», выступавший за «ПСЖ» во время карьеры игрока.
Начало матча – в 22:00 по московскому времени.