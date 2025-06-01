В «Зените» сообщили, что 38-летний Кержаков завершает карьеру, но останется в клубе и будет работать с вратарями
В «Зените» сообщили, что 38-летний Михаил Кержаков завершит карьеру.
«Да, Михаил заканчивает и остается в системе клуба. Будет работать с вратарями», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Кержаков – воспитанник «Зенита». Вместе с командой он становился шестикратным чемпионом России, 6 раз выигрывал Суперкубок и трижды – Кубок.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости