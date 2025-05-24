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Латышонок завершил сезон РПЛ лидером по числу сухих матчей (17). У Агкацева и Максименко по 15 игр на ноль

Евгений Латышонок стал лидером по сухим матчам по итогам сезона Мир РПЛ.

Сегодня «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России. 

Таким образом, вратарь петербуржцев в 17-й раз в этом сезоне не пропустил ни одного гола за игру. Он стал лидером в РПЛ по этому показателю. 

У вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и Александра Максименко из «Спартака» по 15 матчей без пропущенных голов. 

Латышонок стал 4-м вратарем «Зенита» с лучшим показателем сухих матчей в сезоне. Прежде этого добивались: Вячеслав Малафеев в сезоне-2011/12 (19), Юрий Лодыгин в сезоне-2014/15 (16) и Михаил Кержаков в сезоне-2022/23 (12). Латышонок стал первым, кто достиг этого в дебютном сезоне за петербуржцев.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «История «Зенита»
logoКраснодар
logoСпартак
logoЗенит
logoЕвгений Латышонок
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Максименко
logoСтанислав Агкацев
logoВячеслав Малафеев
logoМихаил Кержаков
logoЮрий Лодыгин
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