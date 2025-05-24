Латышонок завершил сезон РПЛ лидером по числу сухих матчей (17). У Агкацева и Максименко по 15 игр на ноль

Евгений Латышонок стал лидером по сухим матчам по итогам сезона Мир РПЛ.

Сегодня «Зенит » разгромил «Ахмат» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России.

Таким образом, вратарь петербуржцев в 17-й раз в этом сезоне не пропустил ни одного гола за игру. Он стал лидером в РПЛ по этому показателю.

У вратаря «Краснодара » Станислава Агкацева и Александра Максименко из «Спартака » по 15 матчей без пропущенных голов.

Латышонок стал 4-м вратарем «Зенита » с лучшим показателем сухих матчей в сезоне. Прежде этого добивались: Вячеслав Малафеев в сезоне-2011/12 (19), Юрий Лодыгин в сезоне-2014/15 (16) и Михаил Кержаков в сезоне-2022/23 (12). Латышонок стал первым, кто достиг этого в дебютном сезоне за петербуржцев.